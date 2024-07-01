يبدأ موسم الصيف في جبل فوجي اليوم مع اتخاذ تدابير جديدة لضبط توافد الحشود على مسار المشي الأكثر شعبية في البركان الياباني الذي يعاني من السياحة المفرطة.



وسيفرض رسم قدره 2000 ين (12.4 دولارا) على المتنزهين الذين يرغبون في استخدام مسار يوشيدا، وسيسمح لـ 4 آلاف شخص فقط يوميا بالدخول إلى الموقع. ويتوافد عدد قياسي من السياح إلى اليابان، ويرغب الكثير منهم في السير على سفوح جبل فوجي الذي تغطيه الثلوج معظم أيام السنة لكنه يجذب أكثر من 220 ألف زائر كل صيف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.



ولتنظيم هذا التدفق اعتمدت السلطات المعنية بالسلامة والبيئة على أعلى جبل في اليابان لأول مرة نظاما لحجز مواعيد الزيارات مسبقا عبر الإنترنت. ويتسلق الكثيرون الجبل ليلا لرؤية شروق الشمس من القمة الواقعة على ارتفاع 3776 مترا. وينام البعض على الطريق أو يشعلون النيران للتدفئة، بينما يحاول كثيرون إكمال الرحلة من دون توقف، ما يعرضهم لخطر مواجهة مشكلات صحية أو التعرض لإصابات خطيرة.