

يعقوب العوضي



يغادر مساء اليوم وفد منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان لخوض منافسات البطولة العربية الأولى لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة التي تستمر حتى 12 الجاري.



ويترأس وفد المنتخب أمين السر المساعد لاتحاد الكرة الطائرة نايف الخميلي، ويتكون الوفد من عبدالله الريس ادريا والمدرب الوطني خالد المطيري ومساعده مشعل السبتي واخصائي العلاج الطبيعي المصري أحمد فؤاد، وأحمد البلوشي حكم مرافق، بالإضافة إلى 12 لاعبا هم: وليد الشمري، أحمد السرهيد، سالم الشمري، سعد الفيلكاوي، عبدالله العلي، ناصر الصانع، بندر الأحمد، سالم خداده، محمد الذهبي، مشاري المطوطح، محمد الدوخي، محمد الهويدي.



من جانبه، أكد المدرب خالد المطيري أن المنتخب استعد بشكل جيد للبطولة عبر برنامج إعداد مكثف من بداية مايو الماضي حتى الآن، حيث شهدت الفترة الأولى تصفية القائمة الأولية التي اختارها الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية مرتين، وارتكز البرنامج التدريبي على تهيئة اللاعبين من جميع الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية وكذلك التطبيق الخططي لطرق اللعب والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المنتخب في البطولة المقبلة، موضحا ان اللاعبين وصلوا إلى مستوى جيد، ومتمنيا أن ينعكس ذلك إيجابا على نتائج المنتخب في البطولة المقبلة.