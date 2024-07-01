

يدخل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تنطلق اليوم في معركة للحفاظ على إرث الجيل الذهبي أمام الشباب الطموح بقيادة الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر.



لكن مهمة المصنف أول سابقا، والمتوج باللقب 7 مرات والفائز بـ 24 لقبا في البطولات الكبرى، لن تكون سهلة في مستهل مشواره، فقد وصل ديوكوفيتش (37 عاما) إلى لندن بعد إجراء عملية جراحية في الركبة في تتويج لهبوط كبير في مستواه منذ بداية العام. وقد خسر صدارة التصنيف لصالح سينر الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، ثم خرج من باريس وهو يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى.



وعلى الرغم من هذه الإخفاقات يريد ديوكوفيتش أن يؤكد أنه النجم الأول بعالم التنس، طامحا في معادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر بـ 8 ألقاب في ويمبلدون.



ومن المرجح أنه للمرة الأولى منذ 2002 لن تشهد المباراة النهائية في 14 يوليو مواجهة بين «الأربعة الكبار» الذين تبادلوا 19 من الألقاب الـ 20 الأخيرة في البطولة.



إلى ذلك، ومع وصوله إلى عامه الـ 21، فاز ألكاراز المصنف ثالثا عالميا بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى. وكان لقب الولايات المتحدة عام 2022 الأول، ثم تغلب على ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون 2023 قبل أن يضم لقب فرنسا إلى خزائنه في يونيو الماضي.



وسيفتتح الكاراز مبارياته اليوم بمواجهة الإستوني مارك لايال المصنف 262 عالميا، حيث يسعى لتحقيق ثنائية فرنسا المفتوحة وويمبلدون في موسم واحد.



في المقابل، سيكون سينر (22 عاما) منافسا شرسا على اللقب أيضا، وهو الذي وصل إلى نصف نهائي البطولة العام الماضي ومنذ بداية العام، فاز بـ 4 ألقاب ولم يخسر سوى 3 من مبارياته الـ 41، وسيواجه الألماني يانيك هانفمان الـ 95 اليوم.



وستكون البطولة عاطفية أيضا في وداع المخضرم موراي حامل اللقب مرتين، وهو الحضور الأخير للبريطاني الذي حقق اللقب لبلده بعد انتظار دام 77 عاما حين توج عام 2013.



ولدى السيدات، تدخل البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا البطولة بسلسلة من 19 انتصارا متتاليا تخللها فوزها ببطولة رولان غاروس للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم. أما الأميركية كوكو غوف الثانية عالميا فقد شاركت بعمر الـ 15 عاما في ويمبلدون 2019 من التصفيات ووصلت إلى ثمن النهائي، وبلغت الدور الرابع في 2021، لكنها تريد إثبات نفسها بعد خروجها من الدور الأول عام 2023 على يد مواطنتها كينن.