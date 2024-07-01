

هادي العنزي



لن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تحضيراته على ستاد ثامر كما جرت العادة مطلع كل موسم، بل ستكون أولى حصصه التدريبية في البوسنة مباشرة يوم 5 يوليو الجاري في انطلاق معسكر إعدادي يمتد 3 أسابيع يخوض خلاله عددا من المباريات الودية بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا، وذلك قبل العودة للمشاركة في منافسات الموسم المقبل الذي ينطلق 9 أغسطس المقبل.



وفي سياق متصل، واصل الجهاز الإداري لـ«السماوي» تعاقداته الصيفية، فبعد ضم كل من لاعب وسط المنتخب والعربي السابق سيف الحشان وأحمد بومريوم وعيسى وليد وعلي فاضل، تعاقد في اليومين الماضيين مع مهند المحاميد ويوسف الكندري، وذلك لتعزيز صفوف الفريق.



من جهته، أشاد نائب رئيس جهاز الكرة يوسف الجاسم بمجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف، وقال لـ«الأنباء»: «كل الشكر والتقدير لليوسف وإخوانه الأعضاء على دعمهم الكبير للفريق، عبر عدة تعاقدات مهمة، نأمل أن نرى نتائجها في مختلف مسابقات الموسم المقبل، ومن شأن الدعم الكبير الذي نلقاه من مجلس الإدارة أن يكون حافزا إضافيا لجميع أعضاء الفريق لتحقيق أفضل النتائج المرجوة».



وأشار الجاسم إلى أن الجهازين الإداري والفني يعكفان على البحث في عدة سير ذاتية لمحترفين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم في مركز الوسط والهجوم، وذلك لضمهم إلى جانب الثلاثي «السلماوي» سانغ بيير، وأليكس ليما، والسنوسي الهادي.