

رغم غياب نجمها المخضرم ليونيل ميسي بسبب الإصابة، حققت الأرجنتين بطلة العالم العلامة الكاملة في دور المجموعات ضمن بطولة «كوبا أميركا» 2024 في كرة القدم، بفوزها السهل على البيرو 2-0 أمس الأول في ميامي.



سجل المهاجم لاوتارو مارتينيز الهدفين على ملعب هارد روك ستاديوم أمام جماهير غفيرة دعمت حامل اللقب، ليضمن «ألبي سيليستي» صدارة المجموعة الأولى من ثلاثة انتصارات كاملة، بعد تغلبه على كندا افتتاحا 2-0 ثم تشيلي 1-0.



ولم يخض ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، المباراة، بعد ان اشتكى لاعب إنتر ميامي الأميركي من ألم في العضلة المقربة اليمنى.



كما غاب عن المواجهة المدرب ليونيل سكالوني الموقوف مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أول مباراتين.



وأجرت الأرجنتين تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة، بعد أن كانت قد ضمنت تأهلها بعد الجولة الثانية، فدفعت بالمهاجم الشاب أليخاندرو غارناتشو منذ البداية. رغم تلك التغييرات الواسعة، سيطرت الأرجنتين على المجريات بشكل كاسح أمام منتخب بيروفي مخيب تذيل ترتيب المجموعة بنقطة ولم يسدد على المرمى سوى مرة يتيمة في المباراة. وجاء الهدف الأول لمارتينيز مطلع الشوط الثاني، والذي نجح في إضافة الهدف الثاني (86). وتلتقي الأرجنتين في ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية، على الأرجح الإكوادور أو المكسيك الخميس في هيوستن بتكساس.



وفي المباراة الثانية من المجموعة عينها، أجبرت كندا منتخب تشيلي، حامل لقبي 2015 و2016، على التعادل دون أهداف في أورلاندو، ما كان كافيا لتأهلها إلى ربع النهائي.



ورفع «كانوكس» رصيدهم إلى أربع نقاط، مقابل اثنتين لتشيلي التي كانت بحاجة الى الفوز لبلوغ دور الثمانية، بيد أن تشيلي واجهت مهمة صعبة عندما أكملت المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد الظهير الأيسر غابريال سوازو.



إلى ذلك، تقام فجر الثلاثاء مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، حيث تلتقي الولايات المتحدة الأميركية مع الأوروغواي، وبذات التوقيت تواجه بوليفيا نظيرتها بنما.