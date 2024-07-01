حققت لاعبة المنتخب الوطني للشراع أمينة شاه كأس المركز الأول في فئة «ألكا 6» للبنات في بطولة البارح الدولية الثلاثين التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، فيما حقق لاعب المنتخب حمد المسعود كأس المركز الثالث في فئة الأوبتمست «عام»، وحقق نفس المركز لاعب المنتخب الواعد عبدالعزيز المنصور في فئة الأوبتمست تحت 12 سنة.



وكانت البطولة قد أقيمت برعاية وحضور رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ورئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، وبمشاركة 10 منتخبات هي الكويت والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وبريطانيا ومالدوفا وبلجيكا وسنغافورة إلى جانب منتخب البلد المستضيف البحرين.



من جانبه، أشاد أمين السر العام في النادي البحري ورئيس وفد المنتخب خالد الفودري بما حققه أبطال المنتخب، وتأكيد حضورهم القوي في هذه البطولة الدولية التي تعتبر من أبرز الفعاليات الرياضية في مجال الإبحار الشراعي وينظمها الاتحاد البحريني منذ عام 1989.