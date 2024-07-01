كشف مدير عام الشركة الطبية العربية (تاميكو) خلدون محمد حربة في تصريح لـ «الوطن»، عن رغبة شركات إيرانية عامة وخاصة منتجة للأدوية السرطانية في الاستثمار والتعاون مع تاميكو، وأنه تتم حاليا دراسة المقترح، حيث تتولى تاميكو مهام التغليف والتخزين والتسويق وبيع هذه المنتجات بالليرة السورية. وعن إمكانية الشراكة بين «تاميكو» والقطاع الخاص، قال: «نعمل على ذلك من خلال مشاريع جديدة باسم«تاميكو» وبدعم كامل من الوزارة مع شركات القطاع الخاص الداخلي أو الخارجي وبعقود تضمن مصلحة الشركة والعمال حسب الأنظمة والقوانين»، مضيفا: «فعليا هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة مع الجهات الوصائية». ونوه حربة الى أن من أولويات خطط عمل الوزارة والشركة في المرحلة الراهنة إنتاج أصناف من الأدوية النوعية، وأن الشركة تعمل حاليا على زيادة الطاقة الإنتاجية لتأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية، حيث يتم العمل على إنتاج 30 إلى 35 مستحضرا دوائيا في سياق العمل على إعادة إنتاج جميع الأصناف التي كانت تنتجها الشركة، إضافة إلى وضع خطوط إنتاج جديدة بالخدمة، كما تسعى لإحداث أقسام إنتاجية جديدة مثل (التحاميل والكريمات والمراهم).



وذكر حربه أن «تاميكو» لديها مخزون جيد من الأدوية مع التأكيد على تطبيق مبدأ FIFO في المستودعات «ما يدخل أولا يخرج أولا»، وذلك حفاظا على جودة الدواء المخزن في المستودعات.