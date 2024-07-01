أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أهمية المضي قدما نحو تجميل العاصمة وتنمية الزراعات التجميلية ومواصلة التشجير داخل مناطق العاصمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ في مكتبه مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتكليف أسماء العتيبي، ومدير إدارة التنفيذ والصيانة بالإنابة ايمن الحبشي.



وقد تطرق اللقاء حول أهمية صناعة بيئة جمالية مناسبة لكل قاطني العاصمة إلى جانب منطقة المباركية التاريخية والارتقاء بمستوى التخضير في كامل المناطق من خلال توفير كل الإمكانيات التي تعزز توجهاتنا في رفع وزيادة المساحات الخضراء والعمـــل على الصيانة الدورية للأشجار ومتابعة عقود الصيانة لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين.



وقد أشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في مختلف مناطق الكويت والعاصمة تحديدا، أملا ان يكون التعاون والتنسيق بين محافظة العاصمة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وباقي الجهات ذات الصلة ـ وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة مهمتها متابعة أعمال الصيانة والتشجير ـ على المستوى الذي يتناسب مع الأهمية الكبيرة للعاصمة.