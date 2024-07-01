مريم بندق



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية يواصل تنفيذ إجراءات إعلان دفعتين للتوظيف خلال الشهر الجاري.



وأوضحت المصادر أن إعلان الدفعة الأولى سيكون الأسبوع المقبل، وتشمل 3 آلاف مواطن من الجامعيين والمعلمين والأطباء والفنيين في المجالات الصحية وخريجي الدورات التي تنظمها كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وبينت أن الدفعة الثانية ستكون بعد إنجاز ترتيب المسجلين في الفترة الـ 87 للتوظيف وإبلاغ كل منهم برقمه في قائمة المؤهلين للترشيـــح والتوقيــت ظالمحدد لإبلاغهم بين 12 و19 يوليو.



واختتمت المصادر قائلة: نعمل على إعلان الدفعة الثانية التي ستضم 3000 مرشح للتوظيف منتصف الجاري وبحد أقصى في الثلث الأخير منه.



يذكر أن عدد منتظري التوظيف بمن فيهم المسجلون الجدد في الفترة الـ 87 المفتوحة حاليا يبلغ 15 ألف مواطن منهم 7970 جامعيا.