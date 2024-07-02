التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الإثنين سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.



من جهة اخرى، استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الإثنين ، سفير مملكة ليسوتو، بومو فرانك سوفونيا بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى البلاد.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، أمس الإثنين سفير جمهورية التشيك، ياروسلاف سيرو، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى البلاد.