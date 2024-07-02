عبدالعزيز الفضلي



شاركت الكويت في اجتماع لجنة الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دول قطر الشقيقة على مدى يومين بمشاركة الدول الأعضاء.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي في تصريح صحافي «تم خلال الاجتماع مناقشة ‏‎قرار وزراء التربية والتعليم بدول المجلس في اجتماعهم الثامن الذي عقد بالدوحة في 4 يونيو الماضي، وتوصيات اللجان الفنية التي تعقد بالتناوب بين الدول الأعضاء لإقرارها، وكذلك الموافقة على خطة الأنشطة والبرنامج الزمني للأنشطة الكشفية الخليجية للعام القادم، والخطة الاستراتيجية لأعمال اللجنة وغيرها من المواضيع المهمة ذات الصلة، مشيرا إلى انه تم دمج لجنة الكشافة ولجنة المرشدات ويطبق عليها النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل المعتمدة في المجلس الوزاري».



وأضاف ان رئاسة اللجنة تكون للدولة المضيفة للجنة وتستمر لمدة عام، لافتا إلى ان الاجتماع المقبل سيكون بالكويت في 13 يناير المقبل.



وأوضح د. الطريجي انه سيتم ارسال خطة البرامج والأنشطة السنوية المحلية والدولية للأمانة العام لدول مجلس التعاون خلال عام 2025 ليتسنى لهم اصدار دليل بذلك، متضمنا جميع الأنشطة والبرامج التي تنظمها دول المجلس.