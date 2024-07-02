قالت وزارة الإعلام إن الإعلان الرسمي عن الهوية الرسمية للقناة الإخبارية في مرحلتها الأولى سيكون في 21 يوليو الجاري وخارطة برامجها الرئيسية بهوية كويتية تطبيقا لاستراتيجية الوزارة وحرصا على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والخارجية.



وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الإعلام وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بالتكليف د.بدر العنزي في تصريح لـ «كونا» ان يوم 28 الجاري سيكون الانطلاقة الرسمية للقناة في مرحلتها الأولى، حيث ستركز القناة على تقديم الأخبار والبرامج والتقارير المحلية، إضافة إلى نشرات إخبارية على مدار الساعة وكذلك مواجيز إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية.



وبين ان القناة ستشتمل كذلك على عدد من البرامج والتقارير المتنوعة في محتواها مثل الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية بكوادر وطنية ذات خبرات كبيرة وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن القناة تتميز بأحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج، حيث تم تجهيز عدد من الاستديوهات على أحدث وأعلى مستوى في مجال الإعلام.