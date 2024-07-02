استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.



كما استقبل سموه بقصر بيان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي والنائب العام المستشار سعد الصفران، حيث قدما لسموه المحامي العام المستشار مشعل إبراهيم الغنام والمحامي العام المستشار ناصر يوسف السميط، وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ماري سايمون حاكم عام كندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولكندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سام موستين حاكم عام كومنولث أستراليا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائها قسم الولاء وتسلمها مهامها الدستورية حاكما عاما لكومنولث أستراليا الصديقة، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد ولكومنولث أستراليا الصديقة المزيد من التطور والنماء



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.