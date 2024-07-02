أسامة ابو السعود



قال مدير إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. ناصر العجمي ان إدارة التأهيل والتقويم نظمت هذا العام رحلة حج لـ15 متعافيا من الإدمان من نزلاء منزل منتصف الطريق بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.



وتقدم العجمي في بداية حديثه بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة للأوقاف على دعمها اللامحدود لمثل هذه البرامج التي تصب في صالح الخدمة المجتمعية لأبنائنا وبناتنا في دولة الكويت، والتي تدل على حرصهم وسعيهم الجاد نحو إيجاد اللبنة الصالحة في المجتمع وكذلك دعمها العديد من البرامج والأنشطة في إدارة التأهيل والتقويم. وأضاف العجمي أن الإدارة حريصة على تيسير رحلة الحج في كل عام تشجيعا للنزلاء، ولهذا يتم اختيارهم نتيجة التزامهم بالبرنامج المعد لهم في منزل منتصف الطريق، وبكل تأكيد فهو دليل على تميزهم في اتباع الخطوات المطلوبة منهم لبرنامج التعافي.



وتقدم العجمي بالشكر الى الأمانة العامة للأوقاف التي تبنت ودعمت الرحلة المباركة التي نسأل الله ان تكون بداية في طريق الهداية واستكمالا لبرنامجهم الذي ساروا عليه.