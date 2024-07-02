المحري: المجلس البلدي داعم رئيسي لإنجاز وتنفيذ مشاريع خطة التنمية



بداح العنزي



قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة محمد المشعان بزيارة إلى نفق دروازة العبدالرزاق لتفقد أعمال الصيانة، وذلك برفقة رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري.



وقالت الوزيرة المشعان خلال الجولة التفقدية على موقع الأعمال في دروازة العبدالرزاق، إن هذه الزيارة تأتي التزاما بمتابعة تطورات الأعمال العامة لجميع المشاريع المكلفة بها الوزارة ولضمان سيرها بشكل سلس وفعال، لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المشاريع العامة، والحفاظ على البنية التحتية بشكل يخدم المجتمع بشكل فعال.



وأوضحت الوزيرة أن متابعة أعمال التطوير والصيانة بالدروازة هو لضمان الانتهاء من جميع التصليحات اللازمة في أقرب وقت ممكن، مما سيسهم في إعادة افتتاحها بشكل أكثر تطويرا، متوقعة أن يتم الانتهاء منها في القريب العاجل، ومؤكدة أن الوضع يسير وفق الجدول الزمني بمشروع دروازة العبدالرزاق، وأن الأعمال تسير بشكل جيد وبدون تأخير مما يؤكد التفاني في العمل من القائمين على المشروع.



كما تقدمت الوزيرة بالشكر إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء على متابعتهم المستمرة وثقتهم ودعمهم المستمر لصيانة جميع المشاريع وحرصهم على إنجازها دون تأخير، مما يعكس العرفان بالجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية في دعم تنفيذ المشاريع وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين، وذلك بما يعود بالنفع على جميع السكان في الكويت.



من جانب آخر، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن زيارة نفق دروازة العبدالرزاق تعكس مدى التعاون والتنسيق بين وزارات الدولة المختلفة مع المجلس، وأن ذلك يأتي بهدف ضمان تقدم نسب إنجاز المشروع ونجاحه.



وأشاد المحري خلال الزيارة التي قام بها برفقة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان بالدور الواضح الذي تقوم به الوزيرة، وما يتبعه من أعمال تتعلق بحل كل مشاكل المشروع بأسرع وقت ممكن.



وبين أن جهود الوزيرة المشعان تصب في ضمان انتهاء تنفيذ جميع أعمال النفق بالموعد المحدد حسب الخطط الموضوعة، وعودة الدروازة إلى الحياة مرة أخرى.



وأضاف المحري ان جميع الجهود المبذولة ستسهم بشكل كبير في حل المشكلة المرورية بالمنطقة المحيطة بالدروازة، إضافة إلى استعادة الشكل الجمالي لهذا المكان التاريخي الذي يحمل قيمة كبيرة في قلوب الكويتيين.



ولفت المحري إلى أن المجلس البلدي لن يتوانى في دراسة أي طلبات ترفع له من شأنها أن تسهم في إنجاز واستكمال المشروع بالشكل المطلوب، كما أن المجلس يمد يد التعاون لجميع جهات الدولة، وسيكون داعما رئيسيا لأي خطوة تسير في اتجاه انجاز وتنفيذ المشاريع سواء التي تتعلق بتاريخ الكويت أو المدرجة ضمن الخطوة التنموية.