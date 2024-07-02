أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر) الوكيل المعتمد لسيارات سكاي ويل في الكويت، عن طرحها السيارة الكهربائية ET5 في السوق الكويتي. وهذه الخطوة تعكس التزام كايكو (الشايع والصقر) بمواكبة التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وتعزيز جهودها نحو الاستدامة البيئية.



وتقدم سكاي ويل ET5 تجربة قيادة فريدة تجمع بين الفخامة والأداء العالي. بتصميم أنيق وحجم مثالي، وبطارية بأداء عال سعة 72 كيلوواط، ومدى قيادة يصل إلى 520 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يجعلها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية أداء في العالم.



وتتميز ET5 بمقصورة داخلية فاخرة تتسع لـ 5 أشخاص، مجهزة بمقاعد جلدية من الدرجة الأولى توفر تبريد وتدفئة لمقاعد السائق والراكب الأمامي لضمان أقصى درجات الراحة. بالإضافة إلى شاشة لمس قياس 12.8 بوصة. كما يسهم السقف البانورامي والإضاءة الداخلية المكونة من 128 مصباح LED في تعزيز أجواء الراحة والرفاهية داخل المقصورة. وتضع الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر) سلامتك على رأس قائمة أولوياتها، حيث تأتي ET5 مجهزة بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتشمل نظام فرامل الطوارئ الذكية ونظام السائق الآلي ونظام تحذير الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة النقطة العمياء ونظام تحذير مغادرة المسار ونظام الركن الآلي، مما يمنحك الثقة الكاملة أثناء القيادة.



ولا تقتصر مزايا سكاي ويل ET5 على الأداء العالي والرفاهية فحسب، بل إنها تتميز أيضا بتقنيات مبتكرة مثل نظام التبريد الذاتي، الذي يعالج مخاوف مدى الشحن ويضمن الأداء الأمثل. وعلاوة على ذلك، تستخدم ET5 بطارية (Solid-state battery) المعروفة بسعتها الاستثنائية للطاقة وسلامتها، لتتفوق على بطاريات الليثيوم أيون العادية.



وتتكيف ET5 مع نمط حياتك من خلال مميزات فريدة مثل «استراحة الظهر الصحية» حيث تحتوي المقاعد الأمامية على وضع نوم والراحة (الحاصل على براءة اختراع)، بلمسة واحدة يميل المقعد ويرفع مسند للقدمين للاسترخاء. يوجد أيضا «وضع التنفس» الذي يوفر تغييرات في لون وسطوع مصابيح الإضاءة الداخلية، كما أنه يحتوي على ميزة تنقية الهواء بنسبة 99% للحفاظ على جو صحي ولطيف داخل السيارة.



وبهذه المناسبة، أعرب أحمد حيدر مدير أعمال سكاي ويل في الكويت عن حماسه قائلا: نحن في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات نتطلع نحو المستقبل مع طرح سيارة سكاي ويل ET5 في السوق الكويتي. تتميز هذه السيارة الكهربائية بأناقة فريدة، أداء لا مثيل له وتجربة قيادة استثنائية، وهي صديقة للبيئة تماما.



كما صرح آشيش تاندون، المدير العام للشركة الكويتية لاستيراد السيارات بفخره بالمساهمة في ثورة السيارات الكهربائية في الكويت من خلال شراكته مع سكاي ويل ET5. وأشار إلى أن ET5 تمثل خطوة كبيرة نحو الأمام في مجال النقل المستدام، حيث تقدم مزيجا فريدا من الأناقة والأداء والوعي البيئي الذي لا مثيل له في السوق.