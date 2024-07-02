خالد الساير: المشروع باكورة دخول «الراي» قطاع الترفيه والإنتاج

«روح الكويت» ينطلق من الكويت إلى العالم

إطلاق المشروع يتزامن مع اختيار الكويت عاصمة الثقافة وعاصمة الإعلام العربي 2025

بدر بوغيث: تقديم نموذج مختلف وجديد للموسيقى وخلق هوية صوتية تمثل ثقافة الكويت وتاريخها

سعود الرندي: استخدام تقنيات إبهار مرئية وصوتية وأحدث تكنولوجيا تنفيذ الحفلات

تستعد «مجموعة الراي الإعلامية» لإطلاق «روح الكويت» - المشروع الترفيهي الموسيقي - الأضخم في الكويت، والذي يعتبر باكورة أعمال «الراي» في عالم الترفيه والإنتاج الذي تتعاون فيه بمجال الإنتاج المشترك مع «شركة كيف للإنتاج الفني».



ويمثل «روح الكويت» مشروعا موسيقيا كويتيا بقالب أصيل مرتبط بجذور الفن الغنائي والموسيقى الكويتية، سيعمل على إعادة تقديم وتوزيع مقطوعات موسيقية تراثية للفنون الأصلية بقالب عصري متجدد وبأسلوب أوركسترالي يحاكي لغة العصر وتطوراته ويحافظ في الوقت نفسه على العمق التاريخي والثقافي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الراي العالمية» خالد الساير إن مشروع «روح الكويت» سيقدم أضخم أوركسترا فنية في الكويت، وهو بداية مشاريع الترفيه التي تعتزم «الراي» العمل على تنفيذها محليا وخارجيا، مبينا أن المشروع الذي سينطلق من الكويت سيشهد تواجدا في عدد من المناسبات خارج البلاد خليجيا وإقليميا وبعروض خاصة للمؤسسات الحكومية والجهات.



وأشار الساير إلى أن إطلاق المشروع سيتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للإعلام العربي 2025، وهو الأمر الذي شكل حافزا إضافيا لفريق العمل لتقديم عمل مميز يليق بالكويت وتراثها وفنها الأصيل ويسهم في إبراز دورها الريادي في هذا المجال، خصوصا أن وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري يشرف على استعدادات اللجنة العليا لاحتفال الكويت بهاتين المناسبتين، والتي تعد جدولا يتضمن فعاليات وبرامج متنوعة لإبراز دور دولة الكويت الثقافي والإعلامي الريادي في الوطن العربي.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «كيف للإنتاج الفني» وصاحب الفكرة ومطورها بدر بوغيث إن مشروع «روح الكويت» سيقدم نموذجا مختلفا وجديدا للموسيقى الكويتية، ويسعى إلى الحفاظ على التراث الكويتي بألوانه المختلفة البرية والبحرية والتنويع باستخدام الإيقاعات الثرية بالفنون الكويتية كالسامري والصوت والخماري والسنقيني وغيرها من الفنون، وسنسعى جاهدين لنشر هذه الفنون بالخارج عن طريق تقديم عروض مختلفة في الدول المجاورة.



وأضاف ان المشروع يشمل أيضا بعض الأغاني العالمية الشهيرة بأسلوب كويتي، مشيرا إلى أن خطة المشروع تستهدف أيضا إنتاج مقطوعات موسيقية تقدم خلال الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وخلق هوية صوتية تمثل ثقافة الكويت وتاريخها.



من جهته، قال مدير عام «كيف للإنتاج الفني» سعود الرندي إن مشروع «روح الكويت» يتضمن تأليف وتنفيذ مقطوعات موسيقية آسرة للجماهير، وسيتم استخدام الآلات الموسيقية التراثية التي ترمز إلى هوية الكويت وتقديمها للعالم، إبراز الآلات الموسيقية الكويتية بطريقة أوركسترالية جذابة، مثل المنجور، الصرناي، اليحلة، المرواس، الهاون، الطار، الطبل البحري، والمنچب.



وأشار إلى أن العرض المتوقع أن يمتد لحوالي ساعة نصف الساعة سيشهد استخدام تقنيات مرئية وصوتية عالية المستوى، إضافة إلى أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة الترفيه وتنفيذ الحفلات الغنائية، مبينا أنه سيتم تجهيز المسرح بأحدث تقنيات الإبهار البصري والسمعي.