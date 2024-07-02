أحمد الفضلي



يستعد الفنان والمخرج عبدالله السلمان لخوض تجربة فنية جديدة تتمثل في إنتاج عمل مسرحي يتم الإعداد له حاليا من خلال تجهيز فريق العمل واعتماد النص ومكان العرض، حيث من المنتظر ان يرى العمل النور في شهر سبتمبر المقبل.



من جانبه، ذكر السلمان ان التجربة المقبلة هي الأولى له على مستوى الإنتاج المسرحي، حيث لم يسبق له أن قام بإنتاج عمل مسرحي وتنوعت تجاربي ما بين الأعمال التلفزيونية والسينمائية، لكن لاحظت في السنوات الأخيرة إقبالا جماهيريا كبيرا على الأعمال المسرحية في الكويت ومختلف دول مجلس التعاون، الأمر الذي يشجع على خوض التجربة، خصوصا ان لدي كل الإمكانيات لإنجاز عمل مسرحي وتحقيق نجاح جديد بإذن الله.



وعن اسم المسرحية وفريق العمل، ذكر السلمان من خلال حديثه لـ «الأنباء» ان هناك اكثر من اسم وهناك شبه إجماع على اسم «بيتي في المطلاع» لكونه الأقرب من بين الأسماء المطروحة، مشيرا إلى ان النص سيتولى كتابته الكاتب فايز العامر، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية تتم مناقشتها بقالب كوميدي، وسيجسد شخصيات المسرحية كوكبة من نجوم الكوميديا في الكويت والخليج يتم التواصل معهم في الفترة المقبلة لمعرفة إمكانية مشاركتهم من عدمها، ويتولى مهمة الإخراج المخرج والفنان عبدالله العتيبي، وفي حال اكتمال المشروع سيتم التواصل مع إدارات الأندية الرياضية او جمعيات النفع العام لتأمين مسرح لعرض العمل.



وفيما يتعلق ببقية مشاريعه الفنية للفترة المقبلة، أفاد السلمان بأن قرر عرض الجزء الثاني من فيلم «الخطر معهم 4» في جميع دور العرض السينمائي في الكويت مطلع شهر اغسطس المقبل، ويأتي الفيلم امتدادا للنسخة الأولى التي عرضت في الأشهر الماضية، وحققت نجاحا كبيرا، وشهدت مشاركة كم كبير من النجوم بقيادة الفنان د.طارق العلي والفنان عبدالله بهمن، بالإضافة إلى وجودي في العمل، وهذا الثلاثي سيكون له حضور جديد في النسخة المقبلة.