دمشق ـ هدى العبود



انسحبت الممثلة سلاف فواخرجي من مهرجان قرطاج رغم أنها عضو تحكيم فيه، وذلك بعد ما قام أحد الأشخاص المسؤولين التونسيين الموجودين بالترحيب بها وزوجها السابق وائل رمضان وبعدها طلب منهما الجلوس في المقاعد الخلفية لترد سلاف أنها عضو لجنة تحكيم ولجنة التحكيم تجلس في الصف الذي تجلس فيه، لكنه قال «السوريين ورا»!



وشددت سلاف على أنه تصرف فردي وغلط شخصي، مؤكدة أن الكلمة لم تتحملها، وقالت للإعلام «لا أتوقع في إنسان بحب بلدو بيتحمل هالجملة».



وفي سؤال آخر وجه لها حول إمكانية حل المشكلة بطريقة أبسط من الانسحاب، قالت سلاف «لا الكلمة قاسية، طيب ليش السوريين لورا؟!».



وفي هذا السياق قدم السفير التونسي اعتذارا عن هذا الموقف الذي حصل نتيجة خطأ فردي.