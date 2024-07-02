قال ​​​​​​​المرشح المحافظ للانتخابات الرئاسية الإيرانية سعيد جليلي إن بلاده تمر بلحظة تاريخية، وانه يتعين اغتنام الفرص استنادا إلى الشعب.



ونقلت أفادت وكالة «مهر» للأنباء عن جليلي قوله خلال في زيارته محافظة جرجان أمس: «يجب أن نعمل بجد وتحت أي ظروف. ويجب أن نبدأ العمل من اليوم التالي للانتخابات بالخطط التي تم وضعها بالفعل مسبقا ولا يجوز أن نضيع الفرص»، مشددا على ان الشعب عندما يحسم خياراته «فهو ينتج القوة».



من جهته، أكد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان انه نزل الميدان من اجل إيران، داعيا الشعب الإيراني للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات في الخامس من يوليو الجاري، لحسم منصب الرئاسة بينه وبين منافسه سعيد جليلي.



ووفقا لوكالة «مهر»، كتب بزشكيان على حسابه في منصة «إكس» قائلا: «لقد نزلت الميدان من أجل إيران. الآن حان دوركم، تعالوا لنجدة إيران... قطارنا في إيران يحتاج إلى أشخاص متفانين مثلكم. لنجعل صوتنا مسموعا»، محذرا من أنه «إذا لم نتحد فإن مستقبل إيران في خطر». وأضاف بزشكيان: «أولئك الذين هم جزء من المشكلة لا يمكنهم إنقاذنا. المستقبل بين أيديكم».