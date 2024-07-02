هددت الفصائل العراقية المنضوية تحت ما يسمى بـ «تنسيقية المقاومة العراقية» باستئناف استهداف القواعد الأميركية في العراق والمنطقة حال قررت إسرائيل إطلاق عمل عسكري باتجاه لبنان، علما ان قواعد اميركية عدة في سورية تعرضت لهجمات منها قاعدة التنف وحقل العمر وغيرها.



وقالت عبر حسابها الرسمي في «تليغرام» إنها اجتمعت إثر التهديدات الإسرائيلية بشن حرب شاملة في لبنان، وقررت زيادة وتيرة ونوعية العمليات التي تنفذها ضد أميركا وإسرائيل.



واعتبر بيان «التنسيقية» أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم، يوجب اتخاذ «مواقف حازمة تجاه دول التطبيع»، لا أن تدعم بنفط العراق وأمواله. وفي 30 من يناير الماضي، أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية (جزء من «المقاومة العراقية») عن إيقاف استهدافاتها للقواعد الأميركية في سورية والعراق عقب قصف طال قاعدة أميركية في منطقة الركبان، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.



«حزب الله» قال في بيان حينها، إنه علق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية لعدم إحراج الحكومة العراقية، مشيرا إلى أنه سيبقى مدافعا عن غزة بطرق أخرى.



ورغم توقف الاستهدافات للقواعد الأميركية، لم تتوقف الضربات عبر صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، وفق ما نقلته بيانات شبه يومية لما يعرف اليوم باسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، و«كتائب حزب الله» جزء منها.