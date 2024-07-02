خديجة حمودة



أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تقديره لدعم البنك الدولي لجهود التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما يستجيب لما يشهده العالم والمنطقة من أزمات متعددة، وما تفرضه تلك الأزمات من تحديات جديدة.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس المدير العام للعمليات بالبنك الدولي انا بيردي بمناسبة زيارتها الحالية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي.



وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق الى أوجه التعاون بين الجانبين، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من تطور في هذا الشأن.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية، وخاصة التطورات ذات الصلة بالأزمات في المنطقة، وعلى رأسها قطاع غزة والسودان، وما فرضته تلك الأزمات من تحديات إنسانية واقتصادية وسياسية.



وحرص الوزير شكري على إحاطة مسؤولة البنك الدولي بالموقف المصري من القضايا الإقليمية ذات الشأن، مبرزا الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في دعم وتعزيز السلم والأمن بالمنطقة.