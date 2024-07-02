قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إننا ننتظر من الحكومة الجديدة برئاسة د.مصطفى مدبولي أن تقدم برنامجا لمجلس النواب يتضمن سياسات واضحة وحلولا محددة، وأن تتم مصارحة الشعب بكل المخاطر التي تحيط بمصر وكيفية مواجهتها.



وطالب وكيل خطة النواب الحكومة الجديدة بأن تقدم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التي تحيط بالمنطقة كلها بما فيها مصر، بحيث يكون برنامج الحكومة متضمنا ورقة عمل يتم تطبيقها، لافتا إلى أن العلاج يتضمن مكاسب وخسائر ولابد أن تتم دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتم اتخاذه.



وتابع قائلا بحسب «اليوم السابع»: هناك خسائر من انقطاع الكهرباء تتمثل في خسائر قطاع الزراعة وتوقف مصانع الأسمدة وهو ما يؤثر على الناتج والتأثير السلبي على السياحة، لافتا إلى أنه منذ 4 شهور كانت هناك في أزمة سيولة في العملة الصعبة لكن اليوم ليس لدينا هذه الأزمة، لدينا أزمة اتخاذ قرار.



وأضاف وكيل خطة النواب ان الأمراض واضحة وبالتالي وصفة العلاج لابد من أن تكون معلنة ونحن في وقت صعب من كل الجهات نحن لم نتعرض لهذه الظروف حتى في أصعب الحروب التي خضناها كحرب 67، مضيفا: لابد من أن يتفهم الشعب الخطورة التي نتعرض لها و مصارحة الشعب بالظروف المحيطة.



وأكد النائب ياسر عمر انهم ينتظرون من الحكومة الجديدة برنامج عمل واضحا بسياسات واضحة تتم متابعتها من جانب مجلس النواب.



وقال وكيل خطة النواب: المجموعة الاقتصادية مطالبة بوقف محبس السلبيات الذي يسبب عجزا في الموازنة، لافتا إلى ضرورة الرقابة على المشروعات التي يتم تنفيذها من بداية الإسناد حتى يكون الإسناد بقيمته الحقيقية ومرورا بالرقابة على جميع مراحل التنفيذ، وأن تكون هناك منافسة شفافة من الجهات التي تنفذ المشروعات حتى لا يكون إهدارا للمال، وأن يكون التنفيذ للمشروعات التي لها عائد ووقف النزيف الذي يتم تحميله على الموازنة دون داع.



كما طالب وكيل خطة النواب بأن يكون هناك انضباط مالي على الإنفاق، وذلك بالمراقبة قبل الصرف وبعد الصرف.