هادي العنزي



تتواصل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل يوميا بمتوسط حضور يصل إلى 22 لاعبا، من الشباب ولاعبي الخبرة، بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب، تحضيرا لانطلاق الموسم الكروي 9 أغسطس المقبل.



تأتي التحضيرات المحلية لـ «الأشاوس» كمرحلة أولى، على أن يغادر الفريق بعدها إلى مدينة الإسكندرية بمصر، للدخول بمعسكر تدريبي يمتد لـ 20 يوما، يخوض خلاله الفريق ما لا يقل عن 4 مباريات لرفع جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم بوقت كاف.



وفي سياق متصل، أكمل الفحيحيل تعاقداته الخارجية من اللاعبين الأجانب، بضم المدافع البرازيلي برونو قادما من الدوري العراقي، ليكتمل خماسي المحترفين، بتواجد كل من: الغاني أدو روبن، والبرازيليين وليامز باروس، رودريغو يوري، وفيتور داسيلفا.



إلى ذلك، أكد مدير الفريق نجم العنزي لـ «الأنباء»، أن التحضيرات للموسم المقبل تسير بنسق جيد، وقال: «يسير الإعداد وفق البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الخطيب، وأشار العنزي إلى أن الجهاز الإداري أكمل تعاقداته الخارجية، فيما لا يزال الباب مفتوحا لعقد تعاقدات محلية محدودة، مع لاعب أو اثنين على أقصى تقدير.