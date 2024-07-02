حققت بطلة التزلج الفني على الجليد إسراء الصغير بصمة كبيرة على الساحة الدولية من خلال مشاركتها مع فريقها من أكاديمية Below Zero في بطولة ماليزيا الدولية للتزلج «Skate Malaysia» التي شارك فيها 1500متزلج من جميع أنحاء العالم.

وحصدت إسراء 8 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، مما أظهر موهبتها الاستثنائية وتفانيها في هذه الرياضة.

الجدير بالذكر أن إسراء الصغير بدأت رحلتها في التزلج الفني على الجليد في طفولتها في واحدة من أكبر وأعرق المنشآت في العالم، وهي منشأة Great Park Ice في كاليفورنيا حيث تدربت وتنافست لعدة سنوات، لتصبح المتزلجة الكويتية الأولى والوحيدة التي تنافس في الولايات المتحدة.

وتعرف منشأة Great Park Ice بأنها مركز للرياضيين الأولمبيين المختصين برياضات التزلج في العالم، حيث توفر تدريبا ومرافق على مستوى عال، وقد أتاح لها الوقت الذي قضته هناك صقل مهاراتها تحت إشراف متخصصين، وإعدادها لمواجهة التحديات والانتصارات التي ستواجهها في مسيرتها التنافسية، وحاليا تتدرب إسراء في أكاديمية «بلو زيرو» في الكويت مع مدربيهم المحترفين الذين هم أيضا من نخبة أبطال العالم، مما يزيد من صقل قدراتها ووضع معايير جديدة للرياضيين الكويتيين.