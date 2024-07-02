نشرت اليابان قمرا اصطناعيا متطورا لمراقبة الأرض من أجل الاستجابة للكوارث والأمن، بعد إطلاقه على متن صاروخ رائد جديد من طراز «إتش 3».



ونقلت «العربية.نت» عن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) قولها أمس إن الصاروخ «إتش 3» انطلق من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة جنوب غربي اليابان وأطلق حمولته بعد حوالي 16 دقيقة كما هو مخطط له.



والقمر الاصطناعي المتقدم لرصد الأرض «ألوس-4»، مكلف في المقام الأول بمراقبة الأرض وجمع البيانات من أجل الاستجابة للكوارث ورسم الخرائط، كما أنه قادر على مراقبة النشاط العسكري، مثل: إطلاق الصواريخ، باستخدام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الذي طورته وزارة الدفاع اليابانية.



ويعد القمر «ألوس -4» خليفة للقمر الحالي



«ألوس-2». ويمكنه مراقبة منطقة أوسع بكثير، وستعمل اليابان على تشغيل كلا الصاروخين في الوقت الحالي.



وتعمل «جاكسا»، ومقاولها الرئيسي شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، على تطوير نظام الإطلاق «إتش 3» كخليفة لنظامها الأساسي الحالي «إتش- 2 أيه»، والذي من المقرر أن يتوقف بعد رحلتين أخريين.