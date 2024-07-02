تصدر فيلم «إنسايد آوت 2» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته استوديوهات بيكسار وديزني ويتمحور على التقلبات النفسية خلال مرحلة المراهقة إيرادات بـ 57.4 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، ليصل مجموع عائداته إلى 469 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا منذ بدء عرضه.



وبحسب مواقع متخصصة، تجاوزت عائداته مليار دولار على مستوى العالم، مما يشكل تحديا لفيلم «ديسبيكبل مي 4» المرتقب صدوره في الولايات المتحدة وكندا.



وحل ثانيا في الترتيب فيلم «ايه كوايت بلايس: داي وان» محققا إيرادات بـ53 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع. وهذا العمل هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام رعب ويتناول قصة غزو كائن فضائي نيويورك. وتتولى بطولته الممثلة لوبيتا نيونغو.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب «هورايزن: ان أميركن ساغا»، الجزء الأول من سلسلة للمخرج كيفن كوستنر.