يزور مغني الراب الأميركي كانييه ويست موسكو ضمن زيارة خاصة، على ما ذكرت وسائل إعلام روسية.



ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن المنتجة إيانا رودكوفسكايا قولها إن «كانييه ويست في موسكو! هذه أخبار مذهلة، إنه في وسط العاصمة».



ونشرت كسينيا سوبتشاك، إحدى الشخصيات الإعلامية والثقافية الروسية، مقطع فيديو قصيرا عبر تطبيق تليغرام يظهر، بحسب قولها، مغني الراب الأميركي على سطح مركز التسوق الشهير «غوم» GOUM، وهو يراقب الساحة الحمراء.



وأشارت إلى أن ويست موجود في موسكو «للاحتفال بعيد ميلاد صديقه غوشا روبشينسكي»، المصمم الروسي الشهير.



وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن مجموعة من نحو 100 معجب كانوا حاضرين رغم الحر أمام فندق «فور سيزنز» وسط موسكو، آملين رؤية مغني الراب.



وقال ألكسندر، وهو روسي يبلغ 18 عاما، يعتبر ويست «أسطورة». «الجميع ينتظر كانييه ويست، ويأملون التقاط صور سيلفي معه أو الحصول على توقيعه».