بحث القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي د.ثاني الزيودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



وأكد الذايدي، خلال لقائه الوزير الزيودي بحضور رئيس مجلس الاعمال الكويتي بدبي والامارات الشمالية فراس السالم، أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.



وقال السفير الذايدي في تصريح لـ «كونا»: توجد هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، إذ تعتبر الامارات أكبر مستقبل للصادرات الكويتية غير النفطية بنسبة 22% من الاجمالي وتعد ثالث مصدر إلى الكويت بعد الصين والولايات المتحدة الاميركية.



وأضاف الذايدي: نسعى إلى توسيع أطر التعاون في كافة المجالات مع الامارات بما يعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية بالبلدين، مؤكدا ان العلاقة المتميزة بين الجانبين تحظى بدعم كبير كذلك من قبل القيادة السياسية الرشيدة في الكويت والإمارات لكافة القطاعات.



من جهته، قال السالم في تصريح مماثل لـ «كونا» ان «القطاع الخاص الكويتي يسعى إلى تعزيز وجوده في الامارات في ظل النمو المستمر لاقتصادها النشط وتطور الانظمة التشريعية وتبوئها مراكز متقدمة عالميا بالبنى التحتية والخدمات المالية».



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية.