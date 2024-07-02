اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين برئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم، مع مجلس الدفاع العسكري وعدد من قادة الجيش الكويتي للاطلاع على آخر المستجدات ومناقشة الرؤى والإستراتيجيات المستقبلية للجيش الكويتي للمرحلة المقبلة.

وبدأ الاجتماع بمناقشة آخر التطورات وأهم الأمور المتعلقة بالجوانب العسكرية والعديد من المواضيع محل الاهتمام.

كما أكد رئيس الأركان على متابعة تنفيذ مختلف المهام والواجبات والسعي لتذليل مختلف العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والإستراتيجيات العسكرية وسبل تطويرها ، واتخاذ كافة الإجراءات لتمكين وحدات الجيش لتنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.