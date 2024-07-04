

هادي العنزي



رسميا تأهل بطل آسيا في سباق 110 أمتار حواجز يعقوب اليوحة إلى أولمبياد باريس 2024، محققا إنجازا كويتيا وخليجيا فريدا من نوعه بعد تأهله للمرة الثانية تواليا إلى الأولمبياد، بعد أولمبياد طوكيو 2020، وجاء تأهل اليوحة بعد جمعه العدد الكافي من النقاط المؤهلة للمشاركة في الأولمبياد. وساهم تأهل يعقوب اليوحة بزيادة عدد الرياضيين الكويتيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس إلى 6 لاعبين، جاء ذلك بعد إعلان اتحاد ألعاب القوى تأهل بطل آسيا والعرب يعقوب اليوحة في سباق 110م حواجز، وتقام منافسات أولمبياد باريس من 23 الجاري حتى11 أغسطس المقبل. ويمثل الكويت في أولمبياد باريس 5 رياضيين آخرين هم: خالد المضف ومحمد الديحاني في منافسات الرماية، ويوسف الشملان في رياضة المبارزة، وأمينة شاه في منافسات رياضة الشراع، وسعاد الفقعان في سباق التجديف فردي.



من جانبه، أكد أمين السر المساعد في اتحاد ألعاب القوى د.مانع العجمي أن تأهل بطل آسيا يعد إنجازا كبيرا ومشرفا بذات الوقت، وقال لـ «الأنباء»: «نعتز كثيرا بهذا التأهل الذي جاء بعد عناء كبير، ومشاركة في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية، متغلبا على الكثير من الظروف الصعبة المصاحبة، ونأمل أن يواصل أبطال الكويت في ألعاب القوى رفع علم بلادهم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية».