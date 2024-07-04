ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر بلد مستهلك للنفط.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.60 دولارا للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 82.95 دولارا للبرميل.



وتراجع الخامان القياسيان عند إغلاق الثلاثاء الماضي مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.



وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بمقدار 9.163 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.