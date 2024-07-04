محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه تم تخصيص ميزانية تبلغ نحو 30 مليون دينار (98 مليون دولار) لمشروع يهدف لتطوير خط أنابيب لتجميع الغاز وإجراء الأعمال الميكانيكية المرتبطة به كجزء من مخطط لجمع الغاز من حقول الغاز الجوراسي في الكويت.



ونسبت مجلة ميد إلى مصادر مطلعة في الصناعة النفطية قولها ان هذا المشروع يعتبر واحدا من عدة مشاريع تطويرية استراتيجية للنفط والغاز طرحت شركة نفط الكويت مناقصاتها في الاونة الاخيرة.



ويستعد المقاولون لحضور اجتماع ما قبل المناقصة للمشروع، والذي من المقرر عقده في 30 يوليو، وقالت المجلة ان الموعد النهائي لتقديم العطاءات لهذا المشروع تم تحديده في 29 سبتمبر 2024.



ويشمل نطاق المشروع تطوير الأعمال خارج الموقع للمساعدة في جمع الغاز من حقول الغاز الجوراسي في الكويت، ويتضمن تطوير خط تغذية رئيسي بقطر 16 بوصة من منطقة أم نقا.



وتمضي الكويت في بذل الجهود لتنفيذ مشروع رفع الطاقة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، في حين تبلغ في الوقت الحاضر نحو 2.9 مليون برميل يوميا، وتهدف البلاد إلى الوصول إلى 3.2 ملايين برميل بحلول عام 2025 أو 2026.



وتعكف الكويت حاليا على تطوير خطة مشروع كبير سيتم نشرها في الأشهر المقبلة وستتكون من عدة مخططات رئيسية.