علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن المودعين في الكويت حركوا نحو 5.3 مليارات دينار من ودائعهم إلى ودائع أخرى ذات شرائح فائدة تتراوح بين 3.5 و5% خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، ومن بين تلك المبالغ نحو 492.3 مليون دينار وضعت ودائع من دون فائدة، وبات لافتا أن الودائع ذات الفوائد أكبر من 5 وصولا لأكثر من 6% تشهد انخفاضا في ارصدتها. وأظهرت أرقام ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت)، أن إجمالي الودائع ارتفع بنحو 2.8% منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي بما قيمته 1.07 مليار دينار ليصل إلى 38.8 مليار دينار بنهاية أبريل 2024 مقارنة بـ 37.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وكشفت البيانات عن أن الودائع ارتفعت بقيمة 5.3 مليارات دينار في 4 شرائح للودائع، بينما تراجعت بقيمة 4.26 مليارات دينار في 7 شرائح أخرى من الودائع بعضها أعلى في حجم العوائد.



ودائع زادت



تفصيليا، ولجهة الودائع التي شهدت زيادة في قيمتها خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، فجاءت كالتالي:



ارتفعت الودائع من دون فوائد بنسبة 4.9% بما قيمته 492.3 مليون دينار لتصل إلى 10.5 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 10 مليارات بنهاية ديسمبر 2023.



ونمت قيمة الودائع التي تمنح فائدة أكبر من 3.5 حتى 4% بنسبة 24.74% وبقيمة 1.2 مليار دينار في أول 4 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 6.11 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 4.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وزادت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 4 حتى 4.5% بنسبة 62.57% بما قيمته 3.39 مليارات دينار خلال أول 4 أشهــر مــن العــام لتصل بنهاية أبريل الماضي نحو 8.82 مليارات دينار مقارنة بـ 5.42 مليــارات دينـار بنهايــة ديسمبـر 2023. وصعدت الودائع ذات الفوائد أعلى من 4.5 حتى 5% بنسبة 4.59% بما قيمته 229.2 مليون دينار لتصل إلى 5.2 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 4.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



ودائع انخفضت



ولجهة الودائع التي شهدت انخفاضا في قيمتها خلال أول 4 أشهر من العام فجاءت كالتالي:



انخفضت الودائع ذات الفوائد لغاية 2% بنسبة 26.9% بما قيمته 2.59 مليار دينار لتصل إلى 7.03 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 9.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وتراجعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 16.8% بما قيمته 5.9 ملايين دينار لتصل إلى 29.1 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 35 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وتقلص حجم الودائع ذات الفوائد من 2.5 حتى 3% بما نسبته 15.29% وبقيمة 25.7 مليون دينار لتصل إلى 142.3 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 168 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023.



ونزلت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% بما نسبته 8.28% وبقيمة 9.4 ملايين دينار لتصل إلى 104 ملايين دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 113.4 مليون دينار في ديسمبر 2023.



وهبطت الودائع ذات الفوائد أكبر من 5 حتى 5.5% بنسبة 61.1% بما قيمته 1.159 مليار دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 737.9 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 1.89 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وانخفضت الودائع ذات الفوائد أكبر من 5.5 حتى 6% بنسبة 83.8% بما قيمته 431.5 مليون دينار لتصل إلى 83.4 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 514.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وتراجعت الودائع ذات الفائدة أكبر من 6% بنسبة 81.9% بما قيمته 29.9 مليون دينار لتصل إلى 6.6 ملايين دينار بنهاية أبريل مقارنة بـ 36.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023.