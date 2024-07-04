

مفرح الشمري



بحضور سفيرنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حمد راشد المري ومدير إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب فالح المطيري ورئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر، قدمت فرقة مسرح الخليج العربي أمس الاول عرضها المسرحي «سيناريو وحوار» الذي يمثل الكويت في مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي والذي يقام بدورته الـ19 في العاصمة الأردنية عمان، وذلك على خشبة المسرح الرئيسي «مسرح هاني صنوبر» الذي اكتظت كراسيه بضيوف المهرجان والجمهور العاشق للمسرح النوعي.



المسرحية من تأليف وإخراج فيصل العبيد ومن تمثيل سماح ويوسف البغلي والفريق الفني يتكون من د. فهد المذن «سينوغرافيا»، وليد سراب «تأليف الموسيقى المؤثرات الصوتية»، د. حسين الحسن وعبدالعزيز العبيد «تقنيات»، سيد محمد الموسوي «مساعد مخرج»، عبدالعزيز العبيد «تصميم البوستر»، بدر سالمين «إدارة الانتاج والتنسيق الاداري»، عبدالله البصيري «تنسيق ومتابعة»، ميثم بدر «اشراف عام».



وأحداث المسرحية إنسانية، حيث تدور حول كاتب مصاب بمرض اضطراب الشخصيات المتعددة، ذلك المرض الذي يفقد صاحبه ذاكرته، ولا يدري ما يدور حوله، فكل مرة يكتب مقالا أو نصا تظهر له الشخصية النسائية التي يفاجأ بها لتخبره في الأخير بحقيقة نفسه.



وحملت مشاهد المسرحية العديد من الرسائل الإنسانية التي تناقش مشكلات حياتية يعانيها معظم أفراد المجتمع، وذلك بأسلوب جميل وأداء اجمل من بطلي العمل سماح ويوسف البغلي وبرؤية اخراجية متطورة لجأ اليها المخرج فيصل العبيد حتى يكون العرض مختلفا عما قدمه في مهرجان الكويت المسرحي الاخير، وحتى تصل الرسائل بسلاسة للجمهور الاردني والعربي المتابع لعروض مهرجان المسرح الحر الدولي الذي تختتم انشطته مساء اليوم.عرض مميز



في نهاية العرض المسرحي، عبر سفيرنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حمد راشد المري في تصريح صحافي، عن سعادته بالعرض الكويتي الذي وصفه بالعرض المتميز والمتكامل، والذي يذهب إلى منطقة متجددة من البحث والتمثيل والمضامين قادها كوكبة من شباب المسرح في فرقة مسرح الخليج العربي. كما اشاد السفير حمد راشد المري بروح الفريق الواحد التي تجمع عناصر العرض الذي تميز أيضا بإيقاعه وتناغمه وتميز كل مفرداته التي تليق باسم المسرح في الكويت ومكانته المرموقة التي يحتلها في ظل الدعم الرسمي الذي يحظى به.



خطوة إضافية



من جهته، قال مدير إدارة المسارح فالح المطيري: نشعر بالفخر والاعتزاز للدعم الكبير الذي تقدمه سفارة دولة الكويت في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة الذين غمرونا بدعمهم ورعايتهم وحضوركم، كما اشيد بعرض فرقة مسرح الخليج العربي الذي يمثل خطوة اضافية في رصيد الفرقة والمسرح في الكويت بشكل عام.



وتابع المطيري: ان توجيهات وزير الاعلام والثقافة الرئيس الاعلى للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري والامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بتسخير كافة الامكانيات من اجل دعم المسرح واجياله ومبدعيه ستظل تلك التوجيهات حاضرة وهي منهاج العمل الذي نعمل عليه.



من جانبه، عبر الفنان ميثم بدر رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي عن سعادته الغامرة بردود الافعال العالية المستوى سواء من جمهور العرض وضيوف المهرجان وايضا من نقاده من انحاء العالم العربي.



وقال الفنان ميثم بدر كما يسعدني أن اشيد بحضور سفيرنا في المملكة الاردنية الهاشمية حمد راشد المري وأركان السفارة والدعم الكبير الذي قدمه السفير للوفد الكويتي، وهو ليس بالأمر المستغرب على أبناء الكويت الكرام.