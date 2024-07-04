القاهرة ـ محمد صلاح



نفت الفنانة رانيا يوسف ما تردد عن أنها سعت لدخول ابنتها الكبرى نانسي ابنة المنتج محمد مختار إلى مجال التمثيل.. وأكدت انها تدرس تصميم الملابس في الخارج ولم تفكر في تجربة الوقوف امام الكاميرا ولكنها فوجئت بالمخرج رؤوف عبدالعزيز يرشح ابنتها لتقديم شخصية بالمسلسل بعد ان شاهدها معها في التصوير ووافقت هي وابنتها، ومع بداية التصوير نالت اعجاب الجميع واشادة سوسن بدر.



وأكدت رانيا أن ابنتها لم تقرر الاستمرار في التمثيل من عدمه لحين معرفة رد فعل المشاهدين على ادائها.



المسلسل تأليف أحمد عزت وهشام حمزة ويشارك فيه كل من سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي وآخرون.