

أحمد الفضلي



أكد نواف الخليل نسيب الفنان القدير خالد العبيد أن جد أبنائه بخير وعافية، وأن دخوله مستشفى الفروانية مساء أمس الأول كان لإجراء فحوصات اعتيادية كان يقوم بها طوال الفترة الماضية بتوصية من الجهاز الطبي المشرف على حالته الصحية.



وأفاد الخليل من خلال حديثه لـ«الأنباء» بأن ما يتردد عن أن دخول الفنان القدير خالد العبيد المستشفى بسبب وعكة صحيحة غير صحيح حيث دخل لعمل الفحوصات وقرر الأطباء تغيير علاجه بعد عمل الفحوصات الدورية، ووجوده في المستشفى كان بقصد الخضوع للفحوصات.



ووجه الخليل الشكر الى جميع من قام بالسؤال عن العبيد من أقاربه أو اصدقائه او زملاء المهنة من خلال زيارته في المستشفى او الاتصال هاتفيا او التجاوب مع الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان سؤال الجمهور والدعاء للعبيد نعمة من الله، فحب الناس نعمة من نعم الخالق ليس لها ثمن.