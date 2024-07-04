

أحمد الفضلي



يواصل الفنان القدير محمد جابر تصوير مشاهده الخاصة بأحدث أعمال الفنية والمتمثل في مسلسل درامي اجتماعي ذات طابع تراثي يتم تصويره حاليا في الكويت تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



من جانبه، أعرب جابر عن بالغ سعادته بالمشاركة في عمل تراثي ضخم من إنتاج أحمد العبدالله يجسد حقبة زمنية عاشها أهل الكويت نرويها من خلال عمل تلفزيوني نوضح من خلالها لأبناء هذا الجيل والأجيال المقبلة كيف عاش الآباء والأجداد، مشيرا إلى أن المسلسل لم يعتمد اسمه حتى الآن، حيث هناك أكثر من اسم سيتم الاختيار من بينها ويضم كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



وعن شخصيته في العمل، كشف جابر من خلال حديثه لـ «الأنباء» عن أنه يجسد دور رجل كبير في السن يعاني العديد من المشاكل الأسرية ويبحث عن حلول لها لكن دون جدوى بسبب انه شخصية طيبة في زمن لا تنفع فيه الطيبة، مشيرا إلى ان الشخصية تعتبر من الشخصيات الجديدة بنسبة له ولها دور محوري في أحداث المسلسل الممتدة إلى 30 حلقة.



وعن بقية مشاريعه المستقبلية وإمكانية مشاركته في أكثر من عمل خلال شهر رمضان المقبل، ذكر جابر أن لديه عدة نصوص خاصة لأعمال تلفزيونية عرضت عليه في الفترة الماضية، ولا يزال في مرحلة قراءة هذه النصوص للاختيار من بينها، وقد يشارك في أي منها خلال رمضان المقبل أو في الفترة الموسمية التي غالبا ما تسبق الشهر الفضيل، موضحا ان الأعمال لم تعد تقتصر على رمضان فقط، بل هناك مسلسلات تصور وتعرض قبل أو بعد الشهر الفضيل وأغلبها يقتصر على 10 أو 15 حلقة، وهذا النوع من الأعمال أصبح يحصد نجاحا كبيرا ويحقق نسب مشاهدة حاليا.