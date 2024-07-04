الفارس: «بيتك» رائد في دعم الطلبة والشباب.. ويتميز بسجل حافل من الإسهامات المجتمعية



شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في حفل تكريم قائمة العميد الشرفية والمتفوقين لطلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وذلك انطلاقا من اهتمام «بيتك» بالطلبة والمتفوقين واستمرارا للمبادرات والمساهمات التي تؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتميزه في دعم الطلبة والشباب والعملية التعليمية.



وأقيم حفل التكريم برعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. خالد الهزاع الذي بدوره أشاد بدور «بيتك» في رعاية ودعم حفل المتفوقين، وكذلك دعم مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية في أكثر من مجال.



وقدم الهزاع درعا تكريمية لـ«بيتك» تسلمها المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات الحكومية محمد الفارس، الذي أكد حرص «بيتك» على المشاركة سنويا في حفل خريجي ومتفوقي كلية الهندسة والبترول، مشيرا إلى المشاركة كذلك في دعم مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الكلية في جامعة الكويت من مختلف أقسامها العلمية.



وقال الفارس ان «بيتك» يعتبر من أكبر الداعمين لمشاريع تخرج الهندسة والبترول، الأمر الذي يشكل حافزا للطلبة ودافعا لهم للمثابرة والمضي قدما في الإبداع والابتكار ايمانا بأهمية أن ينال المتفوقون والمجتهدون التقدير المناسب لجهودهم المبذولة على مدى سنوات دراستهم.



وأضاف أن «بيتك» يولي اهتماما خاصا بمتفوقي كلية الهندسة والبترول ويوفر الدعم المتواصل لأنشطة الكلية للدور المهم الذي تؤديه مخرجات الكلية في رفد مؤسسات الدولة بالكوادر الشبابية المتميزة الذين يعتبرون اللبنة الأساسية في عملية التطوير وتحقيق التنمية في البلاد.



ولفت إلى أن «بيتك» يعتبر رائدا وسباقا في دعم الطلبة والشباب، ويتميز بسجل حافل من الإسهامات المجتمعية للطلبة، بما في ذلك دعم النوادي الطلابية، ومشاريع التخرج للطلبة، والمشاركة في ندوات وحلقات بحثية، وورش عمل ومحاضرات تسهم في تطوير الاداء العلمي والمهني، إلى جانب المشاركة في حفلات تخريج الطلبة وتكريم المتفوقين، بالاضافة إلى دعم طلبة الثانوية العامة وطلبة المدارس بمختلف فئاتهم.