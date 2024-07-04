عثر على امرأة إندونيسية ميتة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، على ما أعلنت أمس الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في وسط إندونيسيا.



وقالت الشرطة إن المرأة البالغة 36 عاما فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح أمس الأول لشراء دواء لطفلتها المريضة. وقد انتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.



وعثر زوجها على ملابسها على الأرض على بعد نحو 500 متر من منزلهما بقرية سيتيبا.



وقال قائد الشرطة المحلية إيدول، الذي يحمل اسما واحدا على غرار إندونيسيين كثر: «بعد فترة وجيزة، وجــد (الزوج) ثعبانا على بعــد نحو 10 أمتار من الطريق.



وكان الثعبان لايزال على قيد الحياة».



وأوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان «منتفخا للغاية». ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الثعبان، حيث عثروا على جثة زوجته.



ومثل هذه الحوادث نادرة للغاية، لكن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين.