أمير زكي - محمد الجلاهمة



أسفرت حملة أمنية جديدة تحت إشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف في المهبولة والمطلاع وحولي ومبارك الكبير عن ضبط مئات المخالفين لقانون الإقامة. وحرصت وزارة الداخلية في الحملات الجديدة التي شاركت فيها بمختلف القطاعات الأمنية على انتقاء مناطق يرجح تواجد مخالفين فيها. وقال مصدر أمني انه جرى توقيف الآلاف من الوافدين خلال الحملة والاستعلام عنهم وإحالة المخالفين منهم إلى إدارة الإبعاد الإداري تمهيدا لترحيلهم بعد وضع أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.



إلى ذلك، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن تزايد أعداد بلاغات التغيب بحق وافدين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن أي شخص أو شركة يتبين من التحقيقات مع «عمالة مخالفة» اتجاره في الإقامات فسوف يحاسب، لافتا إلى ان العمال الذين يضبطون لدى الغير يعتبرون مخالفين لقانون العمل وسوف يخضعون للتحقيق ومتى ما تبين انهم يعملون بعلم كفلائهم ولا يوجد عمل لهم في الشركة التي أتت بهم فسوف تحاسب الشركة بتهم اتجار في البشر.



وأضاف المصدر: ملف الاتجار في الإقامات يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الداخلية باعتباره من القضايا الخطيرة والمهمة والداخلية ماضية في التصدي لهذه الممارسات التي تسيء الى سمعة الكويت بكل حزم.



وذكر المصدر أن عددا من الذين تم توقيفهم في حملات أمس تبين مخالفتهم لقانون الإقامة قبل سنوات، مشددا على ضرورة عدم التستر على أي مخالف، إذ إن وزارة الداخلية ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية بتسجيل قضايا بحقهم. هذا، وقالت وزارة الداخلية ان رجال الإدارة العامة لمباحث الإقامة ورجال الأمن العام نفذوا حملات في عدة مناطق مختلفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، مشيرة إلى ان حملة قطاع الأمن العام كانت بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي، ومدير أمن محافظة مبارك الكبير العميد محمد الهاملي نفذت في محافظة مبارك الكبير خاصة منطقة صبحان.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، داعية الجميع الى التعاون مع رجال الأمن وإبلاغ وزارة الداخلية عن المخالفين.