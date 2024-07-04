أطلق الأكروبوليس في أثينا، أحد أكثر المعالم الأثرية استقطابا للزائرين في العالم، جولات سياحية خاصة خارج ساعات العمل الرسمية يمكن الإفادة منها لتجنب الازدحام في مقابل 5 آلاف يورو، وفق موقع التذاكر الإلكترونية لهيئة التراث اليوناني.



وتبدأ هذه الجولات المخصصة لمجموعات تصل إلى 5 أشخاص، والتي أثارت الجدل عند الإعلان عنها، في الساعة السابعة صباحا، أو يمكن إجراؤها في المساء بعد الساعة الثامنة.



وأشار موقع «هيلينيك هيريتج» الذي يعرف عن هذه الجولات باسم «ذي أكروبوليس إكسبيرينس» («تجربة الأكروبوليس»)، إلى أن «هذه الخدمة الحصرية ليست متوافرة سوى لأربع مجموعات من 5 أشخاص كحد أقصى في وقت واحد، ويمكن أن تشمل الاستعانة بمرشد شخصي» إذا ما أراد الزائرون ذلك.



وبحسب وسائل إعلام يونانية، أجريت أول زيارة خاصة السبت الماضي بعد موعد الإغلاق الرسمي.