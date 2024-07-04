أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة ومراجعة القرار الوزاري رقم 599/2023 الصادر في 28/12/2023 بشأن لائحة الإعلانات، ولتوحيد آلية تراخيص الإعلانات لدى إدارات تراخيص الخدمات برئاسة مدير إدارة تراخيص خدمات بلدية حولي وعضوية كل من: م.نادية عبدالله الخباز، وسعود عوض الحربي، وعبدالله علي العجمي، ويوسف عجيمان العجيمان، ومحارب سعود الفضلي، ود.نادر صالح العتيبي، وأحمد ملفي الديحاني، وبدر علي زيد البسيس، وسليمان ناصر المرشود، وخالد عبدالله المطيري. وتختص اللجنة بالآتي: 1 ـ دراسة ومراجعة القرار الوزاري رقم 599/2023 الصادر في 28/12/2023 بشأن لائحة الإعلانات بخصوص أي ملاحظات او تعديلات او اقتراحات على لائحة الإعلانات. 2 ـ التنسيق مع أفرع البلدية بالمحافظات ولجنة متابعة تنفيذ عقود مزايدات الإعلانات لعرض ومناقشة أي ملاحظات او تعديلات او اقتراحات على القرار الوزاري رقم 599/2023 بشأن لائحة الإعلانات، وتوحيد آلية تراخيص الإعلانات لدى ادارات تراخيص الخدمات البلدية بأفرع البلدية بالمحافظات. ويجتمع الفريق خارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعات الفريق صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها، ويصدر الفريق قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين ويدون محضر بكل وقائع الاجتماع وما يبديه الاعضاء من تحفظات ان وجدت. ويرفع رئيس فريق العمل تقريرا بأعماله الى رئيس لجنة الإعلانات بعد الانتهاء من كامل مهامه، لعرضها على لجنة الإعلانات لدراساتها وابداء الرأي فيها، ومن ثم مخاطبة مدير عام البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. كما يصرف الفريق المخصصات المالية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 16/2011 رقم 40/2016 وتعديلاته ان وجد بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، وعلى جميع القطاعات وموظفي البلدية كل في اختصاصه ضرورة التعاون مع فريق العمل لتسهيل مهمته، وتقديم أي ملاحظات او اقتراحات او تعديلات على القرار الوزاري رقم 599/2023 بشأن لائحة الإعلانات. ومدة عمل الفريق ثلاثة اشهر اعتبارا من 1/7/2024، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.