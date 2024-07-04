عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن موعد انتهاء إصلاحات الطرق في الكويت محددة بعقود تمتد إلى ثلاث سنوات، تليها صيانة للطبقة الأسفلتية لمدة خمس سنوات، وان السنوات الثلاث تبدأ من توقيع العقود التي تتم وفق نظم ولوائح معمول بها في الكويت، وتبدأ بالمواقع المتضررة وتنتهي بالمواقع الأقل تضررا، مضيفة أن المواطنين والمقيمين سيتلمسون تحسنا في الشوارع والطرق خلال الأشهر الستة الأولى من توقيع العقود. وذكرت المصادر أن المقاول سيكون مسؤولا عن جودة العمل خلال فترة الصيانة، مما يعطي ضمانا لجودة العمل، وان هناك طرقا منفذة منذ عام 2017 وما زالت بحالة جيدة، وأن المواصفات الصحيحة واستخدام المعدات الحديثة سيتم التأكد منها خلال التنفيذ.



إلى ذلك، أفادت المصادر بأن وزارة الأشغال العامة أعادت هندسة 520 خدمة وتسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الشامل لتحسين خدماتها، وقامت بإعداد «بزنس مانويل» كامل (دليل الأعمال) لجميع مراحل مشاريعها من الفكرة إلى التسلم النهائي، مضيفة أن «بزنس مانويل» أداة مهمة لضمان التحول الرقمي السلس لتوثيق جميع الإجراءات والخدمات الرقمية لتسهيل تنفيذها بشكل موحد ودقيق، وأن متابعة مشاريع الوزارة ستكون إلكترونيا، وهو نظام جديد ستبدأ الوزارة في تنفيذه قريبا. وبينت المصادر أن الوزارة تعمل على إنشاء بنية تحتية قوية وصيانة صحيحة، مع التركيز على التحول الرقمي لجميع القطاعات.