هادي العنزي



«عزومنا قوية في أولمبياد باريس 2024»، بهذه الجملة اختتم أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه «الأولمبية» مساء أمس الأول، بشأن مشاركة أبطالنا في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس خلال الفترة من 26 الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.



وبحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وعدد من الرعاة، أشاد المري بدعم وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، والقطاع الخاص، والإعلام الرياضي، لدعمهم الكبير لأبطال الكويت المشاركين في «أولمبياد باريس»، وقال: «نأمل مشاركة مشرفة لأبطالنا في الحدث الرياضي الأهم في العالم الذي يحضره 15 ألف رياضي من مختلف دول العالم، لا نعد بشيء لكن كلي ثقة بلاعبي الكويت، ولا يوجد مستحيل على أصحاب الإنجازات الكبيرة».



وأشار إلى أن أغلب اللاعبين المشاركين في «أولمبياد باريس» يواصلون تحضيراتهم الفنية بشكل منتظم في معسكرات تدريبية خارجية، ومحلية، وصولا لأفضل جاهزية ممكنة.



مشاركة نسائية كبيرة



من جانبها، تمنت فاطمة حيات التوفيق لأبطالنا المشاركين في «باريس 2024»، وقالت: «سعداء وفخورون بهذه المشاركة الكبيرة لأبطال الكويت، ولعل مشاركة 4 لاعبات، من إجمالي 9 لاعبين حيث يمثل العنصر النسائي 48% من الوفد الرياضي الكويتي، أمر يستحق الإشادة، وهو إنجاز تاريخي للجنة الأولمبية، جاء بجهود أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر، ولجنة رياضة المرأة بعضوية الشيخة بيبي الصباح، ورابعة الهاجري».



وذكرت حيات أن جميع اللاعبات المشاركات في «باريس 2024» لا يحصلن على مخصصات الاحتراف الجزئي المالية، ونتمنى دعم الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة والمتميزة في رياضة المرأة من قبل «الهيئة»، وأن تكون رياضة المرأة ضمن الأولويات في المستقبل القريب، لأن بنات الكويت يستحقن الدعم.



وأشارت حيات إلى أن حرص القطاع الخاص على رعاية أبطال الكويت أمر يعكس ثقة القطاع باللجنة الأولمبية، متمنية استمرار هذا التعاون لأن النجاح يأتي من تعاون القطاع الخاص مع الهيئات الرياضية.



حلم تحقق



إلى ذلك، أبدت لاعبة منتخبنا الوطني للقوارب الشراعية أمينة شاه سعادتها بالمشاركة في أولمبياد باريس، وقالت: «أشكر كل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأتمنى تقديم أفضل المستويات في الأولمبياد، وفخورة بشكل كبير كوني أول كويتية تشارك في مسابقات القوارب الشراعية في الأولمبياد. وتشارك شاه في 12 سباقا للقوارب الشراعية خلال 8 أيام في الأولمبياد.



ويمثل وفد الكويت في «أولمبياد باريس» 9 لاعبين، هم: يعقوب اليوحة، وأمل الرومي في «ألعاب القوى»، وخالد المضف ومحمد الديحاني في «الرماية»، ويوسف الشملان «المبارزة» وأمينة شاه «الشراع» وسعاد الفقعان «التجديف»، ولارا دشتي ومحمد زبيد «سباحة».