أعلن بنك برقان توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية لرعاية أبطال الكويت المشاركين في أولمبياد باريس 2024، وبهذه المناسبة نائب مدير عام - التسويق والاتصالات في بنك برقان خلود الفيلي قالت ان الاتفاقية تأتي امتدادا للتعاون الطويل الأمد بين البنك و«الأولمبية الكويتية»، والذي استمر في التطور تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه بتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.



وأضافت الفيلي قائلة: «يشرفنا في بنك برقان أن نكون الشريك الإستراتيجي للجنة الأولمبية الكويتية والراعي للأولمبيين الكويتيين الطموحين والمتميزين الذين سيمثلون الكويت في أولمبياد باريس 2024، حيث سيحظى هذا الحدث بمتابعة ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم».



وبينت: «كجزء من إستراتيجية بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، قمنا على مر السنوات الماضية برعاية العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين والحاصلين على الميداليات، ورافقناهم خلال رحلات نجاحهم وسعينا لضمان حصولهم على أفضل تدريب وتغذية وأدوات تدريب وغيرها من الموارد المهمة. ومع اقتراب موعد انطلاق الأولمبياد يسعدنا أن نقدم دعمنا لفريق الكويت وهم يتجهزون لرفع علم الكويت عاليا خفاقا في هذا الحدث الرياضي الدولي المرموق. ونحن سعداء بأن نكون جزءا من رحلتهم الأولمبية منذ بدايتها».



وتابعت الفيلي: «نركز في أولويات برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية على دعم الرياضة نظرا لدورها الحيوي في التنمية الشاملة للمجتمع الكويتي». وأشارت إلى أن توقيع الشراكة الأخيرة يأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لتمكين الرياضيين الكويتيين أصحاب المواهب، والذين تشكل إنجازاتهم نموذجا يحتذى للشباب، مما يشجعهم على التفوق في الرياضة واتباع نمط حياة صحي وديناميكي.



وتتألف البعثة الكويتية في «أولمبياد باريس» من 10 رياضيين يتنافسون في رياضات الرماية وألعاب القوى والشراع والتجديف والسباحة والمبارزة. ويضم فريق الكويت عددا من الرياضيين الذين قام بنك برقان برعايتهم كجزء من برنامج إعداد الرياضيين الأولمبيين، وكذلك في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية، ومن هؤلاء الرياضيين أمل الرومي ويعقوب اليوحة وإبراهيم الظفيري.



تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية تأتي بعد جهود متواصلة على مر السنين لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت. وتشمل هذه الجهود رعاية البنك للبطولات الرياضية والرياضيين البارزين، مثل طارق القلاف، بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة، لمدة 9 سنوات متتالية، بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي للفروسية، وفريق الكويت الوطني للبادل، ودوري كرة القدم للسيدات. كما قام البنك برعاية العديد من الفعاليات الرياضية، مثل النسخة الثامنة من مهرجان فلير، أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، والنسخة الخامسة من بطولة كرة القدم النسائية، والمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لعام 2023.