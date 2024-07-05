القاهرة - محمد سامي

أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) منتخب مصر بالمجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.



ويلعب 48 منتخبا مقسمة على 12 مجموعة التصفيات، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للمنافسة في النهائيات باستثناء المجموعة الثانية التي تضم المغرب صاحبة الأرض حيث سيتأهل منها منتخب وحيد بجانب «أسود الأطلس».



إلى ذلك، منحت لجنة التراخيص باتحاد الكرة الزمالك رخصة المشاركة الافريقية عقب تسوية مستحقات لاعب الفريق السابق المغربي خالد بوطيب، بعدما تم تحويل مبلغ من مستحقات اللاعب والحصول على تسوية وإنهاء الأزمة.



من جانب اخر أعرب غوزيه غوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن غضبه من مستوى لاعبيه في مباراة فاركو بالجولة 29 من الدوري المصري الممتاز أول من أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وصرح البرتغالي عقب اللقاء بأن «التعادل سببه غياب اللعب الجماعي، لم نخلق مشاكل فنية للمنافس الذي كان منظما جدا ولا نستحق الفوز».



ورفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن من 23 مباراة وله 6 مؤجلات، كما ارتفع رصيد فاركو إلى 26 نقطة في المركز 15.