خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين امام نظيره السعودي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراته الافتتاحية للبطولة العربية تحت 17 عاما والتي انطلقت في العاصمة الأردنية أول من أمس.



وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة نايف الخميلي إن الفريق قدم مباراة كبيرة لكن الأداء الحماسي سيطر على اللاعبين.



وأعرب الخميلي عن تمنياته بأن يحقق منتخب الكويت الفوز في المواجهة الثانية أمام نظيره العراقي (مساء أمس) ليكون ذلك حافزا له لمواصلة الانتصارات في المباريات المتبقية والتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة.