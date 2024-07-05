الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تشهد الساحة الرياضية القطرية توترا جديدا بين ناديي العربي والوكرة حول اللاعب عبدالكريم حسن. بدأت الأزمة عندما دخل نادي الوكرة في مفاوضات جادة لضم اللاعب، حيث قام النادي بالتواصل مع نادي برسبوليس الإيراني، الذي يرتبط معه عبدالكريم بعقد رسمي، وبدأ في التفاوض لضمه إلى صفوفه.



وفي تطور مفاجئ دخل النادي العربي على خط المفاوضات، حيث أرسل وفدا إلى إيران للتفاوض مباشرة مع نادي برسبوليس بشأن التعاقد مع عبدالكريم حسن الذي خاض فترة احترافه في صفوف نادي الجهراء، هذا التحرك أثار غضب إدارة نادي الوكرة ومشجعيه، حيث كانوا يعتقدون أن الصفقة قد حسمت لصالحهم.



وتزداد حدة المنافسة بين العربي والوكرة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



هذا، وأعلن نادي السد إقامة معسكره التحضيري في مدينة ملقة الإسبانية استعدادا للموسم الجديد.



وذكر النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي بمنصة «X» أن الفريق سيقيم المعسكر الاستعدادي في مركز ماربيلا لكرة القدم بمدينة ملقة خلال الفترة ما بين 9 حتى 29 من شهر يوليو الجاري، على أن يتضمن المعسكر عددا من المباريات الودية من أجل الوصول إلى كامل الجهوزية قبل انطلاق منافسات النسخة الجديدة من الدوري المحلي والمقررة يوم التاسع من أغسطس المقبل.



كما يستعد السد للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة التي استحدثها الاتحاد الآسيوي على رأس حزمة من ثلاث بطولات جديدة، على أن تنطلق النسخة الأولى من أقوى البطولات القارية على مستوى الأندية اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر المقبل بمشاركة أفضل 24 فريقا في القارة.



إلى ذلك، واصل نادي الريان ترتيب أوراق الفريق الأول حيث أعلن النادي عن تجديد تعاقده مع الثلاثي الصاعد تميم منصور وأسامة الطيري وعبدالله العلي حتى عام 2029 ويأتي هذا الإعلان ليتواصل التجديد للعناصر الشابة بالفريق بعد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب أحمد المنهالي حتى عام 2027.



كما، أعلن نادي الريان عن تعاقده مع الحارس سامي بلدي قادما من نادي أم صلال في صفقة انتقال بعقد يمتد حتى عام 2029.



وفي شأن مختلف تدرس إدارة الريان عرضا من نادي ساوباولو البرازيلي لشراء عقد مواطنه تياغو مينديز مقابل 2 مليون يورو.