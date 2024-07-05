بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه الصعب على مواطنه مايتو بيريتيني المصنف 59 بـ 3 مجموعات لمجموعتين في مباراة ماراثونية. ويسعى ابن الـ 22 عاما، الذي أصبح الشهر الماضي أول إيطالي يتربع على قمة التصنيف العالمي، للوصول إلى نصف النهائي للمرة الثانية بعد 2023.



كما تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب والمصنف ثالثا عالميا، إلى الدور عينه عقب تغلبه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش 7-6 (7/5)، 6-2، 6-2.



وسيلعب ابن الـ 21 عاما المباراة التالية مع الأميركي فرانسيس تيافو (29) الذي فاز عليه في خمس مجموعات بنصف نهائي بطولة الولايات المتحدة عام 2022 في طريقه إلى الفوز بأول بطولة كبرى من ثلاث.



ويأمل ألكاراز أن يصبح سادس لاعب يفوز بثنائية رولان غاروس وويمبلدون في عام واحد، بعد الأسترالي رود لافر، والسويدي بيورن بورغ، والسويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وتأهل الروسي دانييل مدفيديف الخامس على حساب الفرنسي ألكسندر مولر بفوزه الصعب عليه 6-7 (3-7)، 7-6 (7-4)، 6-4، 7-5.



واحتاج مدفيديف حامل لقب الولايات المتحدة 2021 إلى 3 ساعات ونصف لحسم المباراة. وودع النرويجي كاسبر رود الثامن من الدور الثاني بعد سقوطه أمام الإيطالي فابيو فونييني الـ 94 بنتيجة 4-6، 5-7، 7-6 (7-1)، 3-6.



وهذه الخسارة الثالثة في آخر 3 مباريات لرود الحاصل على الوصافة في 3 بطولات كبرى، والذي سقط أمام الألماني ألكسندر زفيريف بنصف نهائي رولان غاروس قبل نحو شهر.



ولدى السيدات، تأهلت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة إلى الدور الثالث بفوزها الصريح على الرومانية أنكا تودوني 6-2 و6-1.



وتفوقت غوف (20 عاما) على منافستها المصنفة 142 من دون صعوبة تذكر، حيث خاضت تودوني مشاركتها الأولى في إحدى البطولات الكبرى.



وستواجه اللاعبة الأميركية التي برزت بالساحة تحديدا في ويمبلدون عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما وتأهلت إلى الدور الرابع عام 2019 متخطية مواطنتها فينوس ويليامس، البريطانية سوناي كارتال الفائزة على الفرنسية كلارا بوريل.



وبلغت الإيطالية جازمين باوليني الدور عينه بفوزها على البلجيكية غريت مينن. وودعت اليابانية ناومي أوساكا الأولى سابقا بعد خسارتها أمام الأميركية إيما نافارو.